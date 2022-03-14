مباراة الزوراء والشارقة.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الزوراء والشارقة مباراة الزوراء والشارقة

يحل نادي الزوراء العراقي ضيفًا على نادي الشارقة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 في مباراة الدور التمهيدي الفاصلة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث يسعدنا ان نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والشارقة الإماراتي في آسيا، كما نُقدم موعد لعبة الزوراء اليوم الثلاثاء بتوقيت ألمانيا والسويد ولندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت الإمارات والسعودية.

1 القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والشارقة
2 موعد لعبة الزوراء والشارقة في آسيا

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والشارقة

تُقام المباراة على ملعب نادي الشارقة، الفائز يتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، حيث وضعت القرعة الفائز من تلك المباراة في المجموعة الأولى مع فرق الهلال السعودي حامل اللقب والريان القطري والاستقلال بطل طاجيكستان، القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والشارقة مباشرة ستكون قناة الرابعة العراقية وقناة الشارقة الرياضية.

موعد لعبة الزوراء والشارقة في آسيا

يشارك من العراق في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 إلى جانب الزوراء نادي القوة الجوية والذي يشارك من دور المجموعات مباشرة بوصفه بطل الدوري العراقي، موعد مباراة الزوراء والشارقة في آسيا اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 8.15 مساء بتوقيت الإمارات.
الساعة 7.15 مساء بتوقيت العراق والسعودية.
الساعة 5.15 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.
الساعة 4.15 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 11.15 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 3.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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