مباراة الزوراء والقوة الجوية.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة Iraq Super Cup 2021

يلتقي نادي القوة الجوية مع نادي الزوراء مساء اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 في مباراة كأس السوبر العراقي والتي تعتبر افتتاح الموسم الكروي الجديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والقوة الجوية مباشرة، كما نستعرض معكم موعد لعبة السوبر العراقي 2021 اليوم بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنمسا، وبتوقيت أستراليا ولندن، وبتوقيت أمريكا وكندا، بدأت كأس السوبر العراقي لأول مرة عام 1986 وكانت تُسمى كأس المثابرة، وتقام مباراة السوبر بين بطل الدوري العراقي وبطل الكأس، وفي حال فوز نفس الفريق بالبطولتين، يقام السوبر بين بطل ووصيف الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والقوة الجوية في كأس السوبر

يشارك القوة الجوية في كأس السوبر العراقي 2021 بوصفه بطل مسابقتي الدوري والكأس 2021، بينما نادي الزوراء هو وصيف المسابقتين، تُقام المباراة على ملعب الشعب الدولي بدون حضور جماهيري، عقد كلا الفريقين صفقات مميزة للمنافسة على كل البطولات، يقود القوة الجوية جهاز فني جديد بقيادة أحمد خلف، القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والقوة الجوية مباشرة هي قناة الشباب العراقية، كما ستكون مباراة السوبر العراقي اليوم منقولة على قناة الكأس القطرية المفتوحة.

موعد لعبة الزوراء والقوة الجوية في كأس السوبر

نادي الزوراء هو النادي الأكثر فوزًا ببطولة كأس السوبر العراقي بعدد 4 ألقاب، وحقق المركز الثاني 3 مرات، نادي القوة الجوية ثاني أكثر الأندية العراقية فوزًا بالسوبر بعدد لقبين، وحقق الوصافة ثلاث مرات، بينما حققت أندية الشرطة والطلبة والرشيد لقب السوبر مرة واحدة لكل فريق، موعد مباراة الزوراء والقوة الجوية اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنمسا.

الساعة 6 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.