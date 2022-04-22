مباراة الساحل وخيطان.. تعرف على النتيجة في دوري الدرجة الأولى الكويتي 2022
تنطلق بعد قليل، المباراة الحاسمة بين الساحل وخيطان لحسم المقعد الثاني للأندية المتأهلة للدوري الكويتي الممتاز 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير، نتيجة مباراة الساحل وخيطان، ضمن الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الكويتي 2022، والتي تبدأ عند الساعة 9.30، يذكر أن نادي الجهراء قد تأهل رسميًا للدوري الممتاز، في حين يتساوى رصيد خيطان والساحل بعدد 28 نقطة لكل فريق قبل لقاء اليوم الحاسم.
نتيجة مباراة الساحل وخيطان الآن
- تشكيل الساحل: عبد الرحمن المجدلي، كليبر، تاليسون، عبدالله حسين، ضاري حمد، ليوناردو، أحمد غازي، راشد فراح، مايكون، فيصل عجب، جيوفاني.
- تشكيل خيطان: أسامة العنزي، جوناثان، ندياي، حسين إسماعيل، دغيم الرشيدي، سعد المطيري، محمد عننر، إسحاق، وليام، حميد الحسن، ويلبر.
- نتيجة التعادل سوف تكون في مصلحة فريق خيطان.
- تمكن نادي الساحل من التأهل للدوري الممتاز الكويتي بعد الفوز على خيطان بهدفين لهدف.
- الساحل 2 – 1 خيطان.