مباراة الساحل وخيطان.. تعرف على النتيجة في دوري الدرجة الأولى الكويتي 2022

تنطلق بعد قليل، المباراة الحاسمة بين الساحل وخيطان لحسم المقعد الثاني للأندية المتأهلة للدوري الكويتي الممتاز 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير، نتيجة مباراة الساحل وخيطان، ضمن الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الكويتي 2022، والتي تبدأ عند الساعة 9.30، يذكر أن نادي الجهراء قد تأهل رسميًا للدوري الممتاز، في حين يتساوى رصيد خيطان والساحل بعدد 28 نقطة لكل فريق قبل لقاء اليوم الحاسم.

نتيجة مباراة الساحل وخيطان الآن