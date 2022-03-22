مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة دبي الدولية 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي في دبي مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي في دبي

يتقابل منتخب السعودية تحت 23 سنة مع نظيره منتخب أوزبكستان في بطولة دبي الدولية الودية مساء اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي اليوم، والقنوات الناقلة لبطولة دبي الدولية الودية، يشارك في البطولة عشرة منتخبات آسيوية وعربية ومنتخب أوروبي وهو منتخب كرواتيا.

1 القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي
2 موعد مباراة السعودية وأوزبكستان تحت 23

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي

يستعد منتخب السعودية تحت 23 سنة من خلال المشاركة في تلك البطولة لنهائيات كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة والذي يُقام بأوزبكستان خلال شهر يونيو القادم، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي مباشرة ومباريات بطولة دبي الدولية الودية الدولية قناة SSC الرياضية السعودية، وقنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية والشارقة الرياضية.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان تحت 23

نظام بطولة دبي 2022 الودية الدولية، يخوض خلاله كل منتخب مباراتين، على أن تتأهل أفضل المنتخبات للجولة الأخيرة التي تقام يوم 29 من الشهر الجاري، موعد مباراة السعودية وأوزبكستان تحت 23 الأولمبي اليوم الخميس في الأوقات التالية:
الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية.
الساعة 5 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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