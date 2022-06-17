مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لنهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

تُقام المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة يوم الأحد 19 يونيو 2022 بين المنتخب السعودي والمنتخب الأوزبكي مستضيف تلك البطولة، منتخب السعودية يبحث عن التتويج التاريخي الأول له، في حين يبحث منتخب أوزبكستان عن التتويج الثاني بتلك الكأس، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي مباشرة، كما نُقدم موعد لعبة السعودية في نهائي كأس آسيا U23 يوم الأحد بتوقيت السعودية وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان، بتوقيت فرنسا وألمانيا وإنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان تحت 23 سنة النهائية

منتخب السعودية تحت 23 سنة، يدخل المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 دون أن تهتز شباكه بأي هدف، حيث تصدر مجموعته الرابعة بالفوز على الإمارات وطاجيكستان وتعادل مع اليابان، في دور الثمانية تغلب المنتخب الأولمبي السعودي على فيتنام، قبل أن يتغلب في قبل النهائي على أستراليا بهدفين دون رد، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي مباشرة في نهائي آسيا تحت 23 هي قنوات SSC السعودية، قنوات الكاس، قناة بي إن سبورت AFC، قناة أبوظبي الرياضية آسيا.

موعد لعبة السعودية وأوزبكستان الأولمبي نهائي آسيا تحت 23

منتخب أوزبكستان تأهل إلى دور الثمانية بعدما تصدر مجموعته القوية التي كانت تضم إيران وقطر، في دور الثمانية تغلب منتخب أوزبكستان على العراق بركلات الترجيح على الرغم من لعبة معظم المباراة والشوطين الإضافيين منقوص لاعب، في الدور قبل النهائي تغلب الأوزبكي على منتخب اليابان، موعد مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي نهائي آسيا تحت 23 يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 3 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إنجلترا.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.