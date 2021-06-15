مباراة السعودية وأوزبكستان.. الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

قمة مباريات المرحلة الأخيرة من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 في آسيا ستكون اليوم الثلاثاء وهي المباراة التي تجمع المنتخب السعودي ضد أوزبكستان، حيث يدخل الأخضر السعودي مباراة اليوم للحفاظ على المركز الأول في المجموعة الرابعة وهو المركز المؤهل مباشرة للدور الأخير من تلك التصفيات، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان مباشرة، كما نقدم لكم موعد مباراة السعودية اليوم بتوقيت الإمارات والكويت وبتوقيت امريكا وكندا، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإنجلترا وفرنسا.

مباراة السعودية وأوزبكستان وترتيب المجموعة الرابعة

قبل موعد مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم يتصدر الأخضر جدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا، ويملك منتخب السعودية 17 نقطة، بينما يأتي منتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، منتخب فلسطين يأتي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي منتخب سنغافورة في المركز الرابع، بينما يأتي المنتخب اليمني في المركز الخامس والأخير برصيد خمس نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان

تُقام المباراة على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، يغيب عن الأخضر في مباراة اليوم سالم الدوسري وعبد الإله المالكي، كل توقعات الخبراء تؤكد أن المنتخب السعودي سوف يحسم صدارة المجموعة اليوم إما عن طريق الفوز أو بالتعادل على أقل تقدير، لكن الأخضر قادر على الفوز بين جماهيره على منتخب أوزبكستان العنيد، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان مباشرة ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى مع المعلق سمير المعيرفي، وقناة الكأس الأولى المفتوحة مع المعلق أحمد الطيب، كما تذيع المباراة قناة دبي الرياضية 3 مع المعلق أحمد العبيدلي.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان

كانت نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين قد شهدت فوز المنتخب السعودي بنتيجة 3-2، ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا سوف يحدد المنتخبات المتأهلة وهي 12 منتخبا إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، وهي أوائل المجموعات وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.