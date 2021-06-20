مباراة السعودية وأوزبكستان للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة كأس العرب 2021 تحت 20

يبدأ منتخب السعودية للشباب مشواره في كأس العرب 2021 تحت 20 سنة اليوم الإثنين عندما يلتقي منتخب أوزبكستان ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، تلك المجموعة التي تضم أيضًا تونس واليمن، وتقام البطولة العربية للشباب في مصر بمشاركة 16 منتخبًا، ويشارك إلى جانب المنتخبات العربية في تلك البطولة عدد من منتخبات الدول الإسلامية، هذا ويأمل الأخضر السعودي في التتويج بكأس تلك البطولة والتي يحمل لقبها منتخب السنغال.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان للشباب

تُقام المباراة المرتقبة اليوم على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، وسوف تكون بدون حضور جماهيري، يقود الأخضر الشاب تحت 20 سنة المدير الفني الوطني صالح المحمدي، وقد أجري المنتخب السعودي تدريباته على االملعب الفرعي لاستاد القاهرة، يذكر أن كأس العرب قد بدأت مبارياتها أمس الأاحد بأربعة مباريات، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان للشباب قناة النيل الرياضية وقناة أون سبورت.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان للشباب في كأس العرب اليوم

أكد المدير الفني للأخضر صالح المحمدي أن الهدف من المشاركة في كأس العرب هو تطوير أداء اللاعبين لتجهيزهم لبطولة آسيا القادمة، وقال مصعب الجوير قائد المنتخب أن جميع اللاعبين عقدوا عزمهم لتقديم أداء جيد في البطولة العربية يعكس تطور الكرة السعودية، موعد مباراة السعودية وأوزبكستان للشباب اليوم الإثنين عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.