مباراة السعودية والإمارات الأولمبي.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022

يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره الإماراتي اليوم الخميس 9 يونيو 2022 في الجولة الثالثة والحاسمة من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، هذا ونُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات الأولمبي، كما نستعرض موعد مباراة السعودية الأولمبي اليوم الخميس بتوقيت الرياض العاصمة السعودية، وبتوقيت دبي وأبوظبي في الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات الأولمبي

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية والإمارات الأولمبي عبر قنوات SSC السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا، وقناة بي إن سبورتس AFC، قناة الرابعة الرياضية العراقية عبر رسيفر ستار لاين، وقنوات الكأس الرياضية التي تذيع مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة أيضا، تُقام المباراة على ملعب نادي لوكوموتيف بطشقند.

موعد مقابلة السعودية والإمارات الأولمبي اليوم

مازالت الفرصة قائمة أمام المنتخبين السعودي والإماراتي للتأهل للدور ربع النهائي، ينافسهما على بطاقتي التأهل للدور القادم المنتخب الياباني الذي يلعب في نفس التوقيت مع طاجيكستان، يتقاسم منتخب السعودية صدارة تلك المجموعة مع اليابان ولكل منتخب منهما 4 نقاط، يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، طاجيكستان أخيرة بلا رصيد، موعد مباراة السعودية والإمارات الأولمبي اليوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت الرياض السعودية.

الساعة 5 مساء بتوقيت دبي وأبوظبي الإمارات.