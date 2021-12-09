مباراة السعودية والإمارات للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي بطولة غرب آسيا 2021

نجح منتخب السعودية في حسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 والتأهل إلى الدور قبل النهائي لمقابلة منتخب الإمارات في لقاء هام ومرتقب، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات للناشئين مباشرة، والتي سوف تكون منقولة فضائيا لكل العالم، كما نقدم موعد مقابلة السعودية للناشئين يوم السبت 11 ديسمبر 2021 في قبل نهائي بطولة غرب آسيا بتوقيت العديد من دول الخليج والعالم.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات للناشئين

تستضيف بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 مدينة الدمام السعودية، تُقام المباراة المرتقبة القادمة للأخضر الصغير على ملعب الأمير محمد بن فهد، منتخب السعودية تحت 17 حسم صدارة المجموعة الولى بعد الفوز على لبنان 2-1، ثم الفوز على العراق 3-0، القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات للناشئين القناة الرياضية السعودية الأولى، كما ستكون منقولة على قناة اتحاد غرب آسيا على اليوتيوب.

موعد مقابلة السعودية والإمارات للناشئين

كما ذكرنا تقام المباراة مساء يوم السبت، منخب الإمارات تأهل إلى قبل نهائي غرب آسيا للناشئين 2021 بعد حسم صدارة المجموعة الثانية، حيث تغلب الأبيض الإماراتي الصغير على سوريا ثم فلسطين بجدارة، موعد مباراة السعودية والإمارات للناشئين في الأوقات التالية:

الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت لندن.