مباراة السعودية والبحرين الأولمبي.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة – غرب آسيا تحت 23

يلتقي منتخب السعودية تحت 23 سنة مع نظيره منتخب البحرين يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في الجولة القادمة الثالثة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين الأولمبي مباشرة والتي ستكون منقولة على عدة قنوات فضائية مفتوحة، كما نقدم لكم موعد مباراة السعودية الأولمبي تحت 23 اليوم الجمعة بتوقيت عدد من الدول.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين الأولمبي

يدخل منتخب السعودية الأولمبي تلك المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب سوريا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من فوز على البحرين 4-1، ثم خسر المنتخب السوري من السعودية بنتيجة 0-2، القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين الأولمبي هي دبي الرياضية والسعودية الرياضية وأبوظبي الرياضية.

موعد مباراة السعودية والبحرين الأولمبي

تُقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، تلك المدينة التي تستضيف مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، الفوز أو التعادل يمنح السعودية بطاقة التأهل للدور القادم، بينما آمال المنتخب البحريني هو الفوز بنتيجة كبيرة، وربما هذا صعب لآن الأخضر السعودي يلعب على ملعبه وبين جماهيره، موعد مباراة السعودية والبحرين الأولمبي يوم الجمعة عند الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين، الساعة 7.30 مساء بتوقيت دبي وعمان.