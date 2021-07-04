مباراة السعودية والجزائر.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس العرب للشباب 2021

وصلت البطولة العربية تحت 20 سنة إلى محطتها الأخيرة، حيث يلتقي في المباراة النهائية منتخب السعودية للشباب ونظيره المنتخب الجزائري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة السعودية والجزائر النهائية في البطولة التي تُقام بمصر، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب، تقام تلك المباراة الهامة على استاد القاهرة الدولي مساء يوم الثلاثاء السادس من شهر يوليو 2021.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والجزائر للشباب النهائية

منتخب السعودية تحت 20 سنة اختتم دور المجموعات من تلك البطولة وصيفًا للمجموعة الرابعة خلف تونس، بعدما فاز في مباراتين وخسر مباراة أمام منتخب تونس، في دور الثمانية تغلب الأخضر الشاب على حامل اللقب منتخب السنغال، قبل أن يتغلب في قبل النهائي على منتخب مصر مستضيف البطولة، القنوات الناقلة لمباراة السعودية والجزائر للشباب هي قناة النيل الرياضية، وقناة أون تايم سبورت.

موعد مباراة السعودية والجزائر تحت 20 سنة

منتخب الجزائر للشباب هو الأخر اختتم دور المجموعات وصيفًا للمجموعة الأولى خلف مصر، وفي دور الثمانية تغلب منتخب الجزائر على أحد أقوى فرق البطولة وهو المنتخب المغربي، قبل أن يتغلب على فريق قوى ثاني وهو المنتخب التونسي في قبل النهائي، موعد مباراة السعودية والجزائر يوم الثلاثاء في نهائي كأس العرب 2021 للشباب كالتالي:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.