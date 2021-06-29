مباراة السعودية والسنغال للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب تحت 20 سنة

يلتقي منتخب السعودية للشباب مع نظيره منتخب السنغال مساء يوم الأربعاء في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس العرب 2021 تحت 20 سنة والتي تستضيفها مصر حاليًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة السعودية والسنغال مباشرة وأهم أخبار تلك المقابلة وموعد بداية اللقاء، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي ليقابل الفائز من مباراة تونس وجزر القمر، يذكر أن البطولة تضم منتخبات عدد من الدول الإسلامية إلى جانب المنتخبات العربية.

مباراة السعودية والسنغال تحت 20 سنة ومشوار دور المجموعات

موعد مباراة السعودية والسنغال للشباب في مصر هو رابع مواعيد المنتخبين في البطولة، منتخب السعودية تأهل إلى ربع نهائي كأس العرب وصيفًا للمجموعة الرابعة خلف تونس، حيث حقق منتخب السعودية ست نقاط من الفوز على اليمن وأوزبكستان قبل أن يخسر من تونس في الجولة الثالثة، منتخب السنغال تأهل لهذا الدور بطلا للمجموعة الثالثة بعدما حقق سبع نقاط، حيث فاز على جزر القمر ولبنان وتعادل مع منتخب العراق، من الجدير بالذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب تلك البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والسنغال للشباب

تُقام المباراة المرتقبة على استاد القاهرة الدولي، سوف يرتدي منتخب السعودية الزي الأخضر الأساسي على أن يرتدي منتخب السنغال الزي الأبيض، المباراة تُقام مثل باقي مباريات البطولة بدون حضور جماهيري، يجب أن يستعد منتخب السعودية جيدًا لتلك المباراة، لأن المنتخب السنغالي واحد من أقوى منتخبات البطولة، القنوات الناقلة لمباراة السعودية والسنغال للشباب مباشرة ستكون قناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية.

موعد مباراة السعودية والسنغال للشباب

أكد مدرب الأخضر الشاب أن المنتخب يدخل تلك البطولة لتحقيق أقصى استفادة، وتحقيق التجانس المطلوب بين كل عناصره، للتجهيز للمباريات الرسمية القادمة على مستوى القارة الآسيوية، ولتجهيز جيل واعد للمنتخبات الأكبر في السعودية، موعد مباراة السعودية والسنغال للشباب الأربعاء 30 يونيو 2021 في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.