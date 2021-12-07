مباراة السعودية والعراق للناشئين.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021

يلتقي منتخب السعودية للناشئين مع نظيره منتخب العراق مساء يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة، حيث نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق للناشئين مباشرة، والتي سوف تتمكن الجماهير في كل مكان من متابعتها، كما نقدم لكم موعد لعبة العراق للناشئين يوم الخميس بتوقيت ألمانيا والسويد وإنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق للناشئين

مشاهدة تلك المباراة سوف تكون عبر قناة تلفزيونية فضائية، كما ستكون منقولة عبر شبكة الإنترنت، حيث ستكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق للناشئين مباشرة هي القناة الرياضية السعودية الأولى، كما تذيع المباراة قناة اتحاد غرب آسيا الرسمية على اليوتيوب، تُقام المباراة على ملعب نادي النهضة في مدينة الدمام.

موعد لعبة السعودية والعراق للناشئين

يتصدر منتخب العراق للناشئين جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب السعودية الذي لديه ثلاث نقاط هو الآخر، منتخب العراق فاز على لبنان 3-0، وفاز المنتخب السعودي على لبنان بنتيجة 2-1، موعد مباراة السعودية والعراق للناشئين يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 6.45 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 10.45 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

الساعة 6.45 بعد منتصف الليل بتوقيت أوكلاند نيوزيلندا.