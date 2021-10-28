مباراة السعودية والكويت.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمقابلة المنتخب الأولمبي تصفيات آسيا تحت 23

يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره المنتخب الكويتي مساء يوم السبت 30 أكتوبر 2021 ومباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 التي تُقام بأوزبكستان مارس القادم، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت الأولمبي مباشرة، كما نُقدم موعد مباراة السعودية الأولمبي بتوقيت المملكة والكويت وعدد من الدول.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت الأولمبي

تستضيف مباريات تلك المجموعة دولة أوزبكستان بعد اعتذار الكويت بسبب عدم تلقي منتخب بنجلاديش التطعيمات اللازمة لدخول الكويت، تُقام المباراة على ملعب جار بالعاصمة الأوزبكية طشقند، القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت الأولمبي مباشرة فمن المرتقب أن تكون منقولة على السعودية الرياضية.

موعد مباراة السعودية والكويت الأولمبي تصفيات آسيا تحت 23

يتصدر منتخب الكويت جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب بنجلاديش بهدف دون رد، منتخب السعودية لديه نقطة واحدة من التعادل مع أوزبكستان بنتيجة 2-2، موعد مباراة السعودية والكويت الأولمبي تصفيات آسيا تحت 23 اليوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت دبي.