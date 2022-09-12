مباراة السعودية والمالديف للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 20 سنة

يبدأ منتخب الشباب السعودي تحت 20 سنة اليوم الإثنين مشواره في تصفيات كأس آسيا 2022 المؤهلة إلى نهائيات أوزبكستان 2023 وذلك عندما يلتقي نظيره منتخب جزر المالديف، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمالديف للشباب، وأهم الأخبار عن تلك المقابلة الهامة، كما نُقدم لكم موعد مباراة منتخب السعودية تحت 20 سنة بتوقيت عدد من الدول.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمالديف للشباب اليوم

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية وجزر المالديف للشباب اليوم مباشرة هي القنوات الرياضية السعودية، تُقام المباراة في مدينة الخبر السعودية، التي تستضيف كل مباريات المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، وتضم تلك المجموعة منتخبات السعودية وأوزبكستان والمالديف والصين وميانمار.

موعد مباراة السعودية والمالديف للشباب تحت 20 تصفيات آسيا

لم تشارك السعودية في الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، حيث شهدت تلك الجولة خسارة المالديف أمام أوزبكستان 0-7، وفازت الصين على ميانمار بنتيجة 3-1، تضم التصفيات 10 مجموعات، يتأهل إلى نهائيات آسيا أبطال المجموعات وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة السعودية والمالديف للشباب تحت 20 تصفيات آسيا اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10.30 مساء بتوقيت دبي بالإمارات وسلطنة عمان.