مباراة السعودية واليابان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022

مباراة منتخب السعودية الأولمبي القادمة في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 سوف تكون ضد المنتخب الياباني يوم الإثنين 6 يونيو في قمة مرتقبة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان الأولمبي مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مقابلة السعودية الأولمبي يوم الإثنين بتوقيت الرياض ودبي والكويت، بتوقيت إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان الأولمبي

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة تلك المقابلة الهامة للأخضر تحت 23 سنة، القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان الأولمبي مباشرة هي قناة SSC 7، قناة أبوظبي الرياضية آسيا، قناة بي إن سبورتس AFC 1، كما تذيع المباراة قنوات الكاس، تُقام المباراة على ملعب نادي باختاكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

موعد مقابلة السعودية واليابان الأولمبي

المباراة القادمة للأخضر، سوف تحسم بطل تلك المجموعة من المنتخبين، منتخب السعودية فاز في الجولة الأولى على طاجيكستان بنتيجة كبيرة 5-0، في حين حقق الأولمبي الياباني الفوز على الإمارات بنتيجة 2-1، موعد مباراة السعودية واليابان الأولمبي يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت الرياض، السعودية والكويت وقطر.

الساعة 5 مساء بتوقيت دبي، الإمارات.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت لندن، إنجلترا.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.