مباراة السعودية واليابان.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

يستضيف ملعب سايتاما في اليابان المقابلة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والياباني يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 في الجولة الثامنة من المجموعة الثانية في تصفيات كاس العالم 2022 بقارة آسيا، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان، كما نقدم لكم موعد مقابلة السعودية يوم الثلاثاء بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت لندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

شهد تاريخ مواجهات السعودية واليابان من قبل 17 مقابلة، حقق منتخب السعودية الفوز في 6 مباريات، فاز منتخب اليابان في 10 مباريات، في حين كان التعادل حاضرًا في مباراة واحدة، أخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في الدور الأول من تلك التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وفاز فيها المنتخب السعودي بهدف دون رد سجله فراس البريكان، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان فسوف تكون منقولة على قناة SSC7 داخل السعودية، أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، كما ستكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب.

موعد لعبة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم

منتخب السعودية يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 حاليًا برصيد 19 نقطة، يليه منتخب اليابان برصيد 15 نقطة، ثم منتخب أستراليا ثالثًا برصيد 14 نقطة، ثم عمان 7 نقاط، الصين 5، فيتنام في المركز الأخير بلا رصيد، موعد مباراة السعودية واليابان يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 2 عصرا بتوقيت الإمارات.

الساعة 10 صباحا بتوقيت لندن.

الساعة 5 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.