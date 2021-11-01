مباراة السعودية وبنجلاديش.. الموعد والقنوات الناقلة وفرص الأخضر في التأهل لكأس آسيا تحت 23
يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره منتخب بنجلاديش مساء اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، والتي سوف تُقام في أوزبكستان مارس القادم بمشاركة 16 منتخبًا أولمبيًا، ويسعى منتخب السعودية إلى الفوز ببطاقة التأهل ومصالحة جماهيرة خاصة بعد الخسارة من الكويت في الجولة الثانية.
مباراة السعودية وبنجلاديش الأولمبي.. الموعد والقنوات الناقلة
- منتخب السعودية الأولمبي بدأ البطولة بالتعادل مع أوزبكستان 2-2 ثم الخسارة من الكويت 1-2.
- منتخب بنجلاديش خسر في الأولى من الكويت 0-1، ثم خسر من أوزبكستان 0-6.
- القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبنجلاديش الأولمبي هي قناة ssc السعودية.
- تُقام المباراة على ملعب باختاكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند.
- موعد مباراة السعودية وبنجلاديش الأولمبي اليوم الثلاثاء عند الواحدة بعد الظهر بتوقيت السعودية.
- فرص منتخب السعودية الأولمبي في التأهل إلى كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة هو تحقيق فوز بعدد أهداف كبير على بنجلاديش، يذكر أن النتائج مع أوزبكستان سوف تُحذف لأنه متأهل للبطولة القادمة، وفي حالة فوز منتخب السعودية الأولمبي على بنجلاديش بعدد أهداف كبير سوف يكون لديه فرصة كبيرة لحسم إحدى بطاقات التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.