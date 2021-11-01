مباراة السعودية وبنجلاديش.. الموعد والقنوات الناقلة وفرص الأخضر في التأهل لكأس آسيا تحت 23

يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره منتخب بنجلاديش مساء اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، والتي سوف تُقام في أوزبكستان مارس القادم بمشاركة 16 منتخبًا أولمبيًا، ويسعى منتخب السعودية إلى الفوز ببطاقة التأهل ومصالحة جماهيرة خاصة بعد الخسارة من الكويت في الجولة الثانية.

مباراة السعودية وبنجلاديش الأولمبي.. الموعد والقنوات الناقلة