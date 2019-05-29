مباراة السعودية وبنما للشباب.. الموعد والقنوات الناقلة لكأس العالم تحت 20 سنة

ننشر موعد مباراة السعودية وبنما للشباب المقرر لها مساء يوم الجمعة 31 مايو 2019 مباراة الجولة الثالثة والحاسمة للمجموعة الخامسة من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، حيث نقدم لكم أخر أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، كما سنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا، هذا ويبحث الأخضر الشاب عن تحقيق التأهل للدور القادم “دور 16” عبر بطاقة أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، وذلك بعدما خسر في الجولتين الأولى والثانية من فرنسا ومالي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبنما للشباب

تذيع مباراة السعودية وبنما للشباب القادمة والحاسمة يوم الجمعة قناة bein sports المفتوحة، حيث تتمكن كل الجماهير من مشاهدة البث المباشر للمباراة مجانا عبر بث تلك القناة، وتردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على قمر النايل سات هو 12765 عمودي، وتردد تلك القناة على قمر العرب سات هو 11566 أفقي، منتخب فرنسا يتصدر المجموعة الآن برصيد 6 نقاط وضمن التأهل، منتخب مالي ثانيا وله 4 نقاط وضمن التأهل، منتخب بنما يأتي ثالثا ولديه نقطة، بينما يأتي المنتخب السعودي في المركز الرابع بلا رصيد.

موعد مباراة السعودية وبنما للشباب

فرصة منتخب السعودية للشباب في التأهل للدور القادم في مونديال تحت 20 سنة، هي الفوز بنتيجة كبيرة على بنما، مع تعثر عدد من منتخبات المجموعات الأخرى، لحجز مكان ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، موعد مباراة السعودية وبنما للشباب الجمعة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت بولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.