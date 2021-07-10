مباراة السعودية ورومانيا تحت 23 سنة غير منقولة.. تعرف على النتيجة والتشكيل

يلتقي منتخب السعودية تحت 23 سنة مع نظيره منتخب رومانيا مساء اليوم السبت في مباراة ودية دولية، تأتي ضمن استعدادات الأخضر الأولمبي لنهائيات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير، نتيجة مباراة السعودية ورومانيا الأولمبي الودية، وتشكيل الأخضر وخيارات المدير الفني الوطني سعد الشهري، مباراة السعودية الأولمبي اليوم غير منقولة على أي قناة، تبدأ المباراة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة.

نتيجة مباراة السعودية ورومانيا الأولمبي تحت 23 سنة