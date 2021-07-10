مباراة السعودية ورومانيا تحت 23 سنة غير منقولة.. تعرف على النتيجة والتشكيل

بواسطة محمود عطا الله
مباراة السعودية ورومانيا مباراة السعودية ورومانيا

يلتقي منتخب السعودية تحت 23 سنة مع نظيره منتخب رومانيا مساء اليوم السبت في مباراة ودية دولية، تأتي ضمن استعدادات الأخضر الأولمبي لنهائيات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير، نتيجة مباراة السعودية ورومانيا الأولمبي الودية، وتشكيل الأخضر وخيارات المدير الفني الوطني سعد الشهري، مباراة السعودية الأولمبي اليوم غير منقولة على أي قناة، تبدأ المباراة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة.

نتيجة مباراة السعودية ورومانيا الأولمبي تحت 23 سنة

  • تشكيل منتخب السعودية: محمد الربيعي، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، عبد الباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن الخليف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.
  • تابعونا مع كل جديد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد نهائي ويمبلدون 2021 فردي الرجال.. مباراة ديوكوفيتش وبريتيني

أخبار الرياضة

نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية – أوزبكستان 2022

أخبار الرياضة

موعد مباراة ديوكوفيتش وشابوفالوف في قبل نهائي ويمبلدون 2021 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

صفقات الدوري السعودي 2021 الجديدة في موسم الانتقالات الصيفية

أخبار الرياضة

صفقات الدوري الكويتي 2021 الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية

أخبار الرياضة

جدول مباريات قبل نهائي ويمبلدون 2021 فردي السيدات اليوم الخميس 8 يوليو

أخبار الرياضة

تردد قنوات بي ان سبورت ماكس علي النايل سات

أخبار الرياضة

أسماء لاعبي منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة وأنديتهم.. الأخضر بطل كأس العرب 2021

أخبار الرياضة

من تكون ريما الجفالي ويكيبيديا ؟

أخبار الرياضة

موعد نهائي كوبا أمريكا 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.