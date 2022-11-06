مباراة السعودية وسوريا الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23
يلتقي منتخب السعودية تحت 23 سنة مع نظيره المنتخب السوري اليوم الأحد 6 مارس 2022 ضمن المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، تستضيف مدينة جدة السعودية تلك البطولة بمشاركة ستة منتخبات اولمبية من أعضاء الاتحاد، مباراة السعودية وسوريا الأولمبي اليوم ضمن المجموعة الثانية، لم يشارك منتخب السعودية في الجولة الأولى، في حين خسر منتخب سوريا الأولمبي من البحرين 1-2.
موعد مباراة السعودية وسوريا الأولمبي والقنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسوريا الأولمبي اليوم الأحد في بطولة غرب آسيا 2022 تحت 23 سنة سوف تكون قناة الرياضية السعودية، قناة الكاس الرياضية، قناة LBC اللبنانية.
- قبل لعبة اليوم، منتخب البحرين يتصدر تلك المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.
- تتكون بطولة غرب آسيا 2022 تحت 23 سنة من مجموعتين، كل مجموعة بها ثلاثة منتخبات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي.
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- موعد مباراة السعودية وسوريا الأولمبي اليوم الأحد في الأوقات التالية: الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر وسوريا، الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الساعة 6 مساء بتوقيت لندن عاصمة بريطانيا.