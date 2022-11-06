مباراة السعودية وسوريا الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23

يلتقي منتخب السعودية تحت 23 سنة مع نظيره المنتخب السوري اليوم الأحد 6 مارس 2022 ضمن المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، تستضيف مدينة جدة السعودية تلك البطولة بمشاركة ستة منتخبات اولمبية من أعضاء الاتحاد، مباراة السعودية وسوريا الأولمبي اليوم ضمن المجموعة الثانية، لم يشارك منتخب السعودية في الجولة الأولى، في حين خسر منتخب سوريا الأولمبي من البحرين 1-2.

موعد مباراة السعودية وسوريا الأولمبي والقنوات الناقلة