مباراة السعودية وطاجيكستان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا 2022 تحت 23 سنة

يستهل منتخب السعودية تحت 23 سنة مشواره في كأس آسيا 2022 للمنتخبات الأولمبية بمواجهة طاجيكستان مساء يوم الجمعة 1 يونيو ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية وطاجيكستان الأولمبي مباشرة في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، كما نُقدم موعد مباراة السعودية الأولمبي يوم الجمعة بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت إنجلترا وأمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وطاجيكستان الأولمبي

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب نادي لوكوموتيف، يذكر أن أوزبكستان تستضيف نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة خلال الفترة من 1 يونيو حتى 19 يونيو 2022، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وطاجيكستان الأولمبي مباشرة هي قناة BEIN Sports AFC 1، هذا ويعتبر الأخضر السعودي من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بلقب تلك البطولة.

موعد مباراة السعودية وطاجيكستان الأولمبي

تضم المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 منتخبات السعودية وطاجيكستان واليابان والإمارات، وهي مجموعة قوية، يتأهل منها البطل والوصيف لدور الثمانية، موعد مباراة السعودية وطاجيكستان الأولمبي في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.