مباراة السعودية وفلسطين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

يلتقي منتخب السعودية مع منتخب فلسطين مساء يوم السبت 4 ديسمبر 2021 ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العرب 2021 المقامة في قطر، حيث نستعرض معكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين مباشرة، والتي تنتظرها كل الجماهير في الخليج العربي والمنطقة العربية، كما نقدم لكم موعد مباراة السعودية يوم السبت في كأس العرب بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، وبتوقيت جرينتش وأمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

تٌقام المباراة يوم السبت على استاد المدينة التعليمية، تاريخ مواجهات المنتخبين السعودي والفلسطيني شهد ثماني مواجهات، لم يحقق منتخب فلسطين أي فوز على نظيره السعودي من قبل، في حين حقق منتخب السعودية الفوز في خمس مباريات، والتعادل في ثلاث مباريات، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين مباشرة هي قنوات الكأس المفتوحة، وقناة bein sports hd الأولى والثانية المشفرتين.

موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب

يشارك المنتخب السعودي في كأس العرب 2021 بالمنتخب الأولمبي، وقد خسر الأخضر في الجولة الأولى أمام الأردن بنتيجة 0-1، منتخب فلسطين خسر في الجولة الماضية أمام المغرب بنتيجة 0-4، خسارة أي فريق في المباراة القادمة سوف تضعه خارج المنافسة، موعد مباراة منتخب السعودية وفلسطين يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أمريكا.