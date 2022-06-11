مباراة السعودية وفيتنام الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة – ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي منتخب السعودية تحت 23 سنة مع نظيره منتخب فيتنام اليوم الأحد 12 يونيو 2022 في مباراة الدور ربع النهائي (دور 8) من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، حيث نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام الأولمبي، كما نُقدم لكم موعد مقابلة السعودية الأولمبي اليوم بتوقيت الرياض السعودية ودبي الإمارات، بتوقيت لندن عاصمة إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

1 القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام تحت 23
2 موعد مباراة السعودية وفيتنام الأولمبي

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام تحت 23

تُقام المباراة على ملعب نادي لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة للدور قبل النهائي ليقابل منتخب أستراليا أحد أقوى منتخبات البطولة، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام الأولمبي مباشرة هي قناة SSC السعودية، قناة أبوظبي الرياضية آسيا، قناة الكاس الرياضية، قناة الرابعة الرياضية العراقية عبر ريسيفر ستار لاين، قناة بي إن سبورتس AFC.

موعد مباراة السعودية وفيتنام الأولمبي

منتخب السعودية تأهل لدور 8 من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 بعدما فاز بصدارة المجموعة الرابعة وبدون أن تتلقى شباكه أي هدف، منتخب فيتنام تأهل لربع النهائي وصيفًا للمجموعة الثالثة خلف كوريا الجنوبية حاملة اللقب، موعد مقابلة السعودية وفيتنام الأولمبي اليوم الأحد في الأوقات التالية:
الساعة 7 مساء بتوقيت الرياض السعودية.
الساعة 8 مساء بتوقيت دبي الإمارات.
الساعة 5 مساء بتوقيت لندن إنجلترا.
الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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