مباراة السعودية وفيتنام الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة – ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

يلتقي منتخب السعودية تحت 23 سنة مع نظيره منتخب فيتنام اليوم الأحد 12 يونيو 2022 في مباراة الدور ربع النهائي (دور 8) من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، حيث نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام الأولمبي، كما نُقدم لكم موعد مقابلة السعودية الأولمبي اليوم بتوقيت الرياض السعودية ودبي الإمارات، بتوقيت لندن عاصمة إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام تحت 23

تُقام المباراة على ملعب نادي لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة للدور قبل النهائي ليقابل منتخب أستراليا أحد أقوى منتخبات البطولة، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام الأولمبي مباشرة هي قناة SSC السعودية، قناة أبوظبي الرياضية آسيا، قناة الكاس الرياضية، قناة الرابعة الرياضية العراقية عبر ريسيفر ستار لاين، قناة بي إن سبورتس AFC.

موعد مباراة السعودية وفيتنام الأولمبي

منتخب السعودية تأهل لدور 8 من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 بعدما فاز بصدارة المجموعة الرابعة وبدون أن تتلقى شباكه أي هدف، منتخب فيتنام تأهل لربع النهائي وصيفًا للمجموعة الثالثة خلف كوريا الجنوبية حاملة اللقب، موعد مقابلة السعودية وفيتنام الأولمبي اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت الرياض السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن إنجلترا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.