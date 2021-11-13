مباراة السعودية وفيتنام.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للعبة الأخضر في تصفيات كأس العالم

تنتظر الأخضر السعودي مواجهة قوية يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 عندما يحل ضيفا على المنتخب الفيتنامي ضمن الجولة السادسة من المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة السعودية وفيتنام بتوقيت الرياض بالسعودية، كما نستعرض أهم أخبار المباراة، ونُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية يوم الثلاثاء في تصفيات المونديال، يذكر أن منتخب السعودية سافر من سيدني إلى هانوي عاصمة فيتنام بعد التعادل مع أستراليا بدون أهداف.

موعد مباراة السعودية وفيتنام

بدأ منتخب السعودية تمريناته بعاصمة فيتنام هانوي يوم السبت على ملعب “هانج داي” وشهد أول تمرين تدريبات استرجاعية لمن خاضوا مباراة أستراليا، بينما باقي اللاعبين خاضوا تدريبات عادية اختتمت بتقسيمة، موعد مباراة السعودية وفيتنام عند الساعة 3 عصرا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

مجموعة من القنوات الناقلة سوف تذيع تلك المباراة الهامة، فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة مباراة السعودية وفيتنام عبر قناة ssc السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، كما تذيع المباراة قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.