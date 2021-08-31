مباراة السعودية وفيتنام.. متى موعدها وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي منتخب السعودية الأول مع نظيره منتخب فيتنام مساء الخميس 2 سبتمبر 2021 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ونقدم من خلال هذا التقرير الرياضي أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام مباشرة حيث ستكون منقولة على قنوات فضائية مفتوحة، كما نُقدم لكم موعد مباراة السعودية اليوم في تصفيات المونديال بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا، وبتوقيت فرنسا وألمانيا، وبتوقيت أوكرانيا وجورجيا والبوسنة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

تاريخ مواجهات المنتخبين السعودي والفيتنامي لم يشهد لقاءات كثيرة، حيث التقيا من قبل مرتين فقط وكان ذلك في تصفيات كأس العاللم 2002، وحقق المنتخب السعودي الفوز في المباراتين ذهابا وعودة 4-0 و 5-0، لكن على المنتخب السعودي الدخول بقوة نظرة لتطور أداء المنتخب الفيتنامي في السنوات الأخيرة، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام هي قنوات SSC الرياضية السعودية.

موعد مباراة السعودية وفيتنام

تُقام المباراة المرتقبة على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية بحضور جماهيري، المعلق على المباراة هو المذيع الرياضي مشاري القرني، موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم سوف تكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر وأوكرانيا.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي وجورجيا.

الساعة 8 مساء بتوقيت البوسنة وألمانيا والسويد.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.