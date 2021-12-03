مباراة السعودية ولبنان للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021 تحت 17

يلتقي منتخب السعودية للناشئين مع نظيره منتخب لبنان مساء الأحد 5 ديسمبر 2021 في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة السعودية ولبنان للناشئين مباشرة وتلك المقابلة الهامة، كما نُقدم موعد لعبة السعودية تحت 17 سنة يوم الأحد بتوقيت الرياض ودبي، وبتوقيت جرينتش وأمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ولبنان للناشئين

خاض الأخضر السعودي تحت 17 سنة معسكر تدريبي بمدينة الدمام قبل انطلاق بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 والتي تُقام بالدمام، يقود منتخب السعودية المدير الفني الوطني عبد الوهاب الحربي، تُقام المباراة على ملعب نادي النهضة بالدمام، القنوات الرياضية السعودية، قناة دبي الرياضية.

موعد مباراة السعودية ولبنان للناشئين في بطولة غرب آسيا 2021

يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة تسعة منتخبات، قسمت القرعة تلك المنتخبات على ثلاث مجموعات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى الدور قبل النهائي، أبطال المجموعة وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة السعودية ولبنان للناشئين يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 10.45 مساء بتوقيت شرق أمريكا.