مباراة السعودية ومصر للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة “نهائي كأس العرب 2022 تحت 20”

تُختتم بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة اليوم الأحد عندما يلتقي منتخب الشباب السعودي مع نظيره المصري في المباراة النهائية لتلك النسخة الثامنة من تلك البطولة، تُقام مباراة نهائي كأس العرب للشباب 2022 بين السعودية ومصر تحت 20 مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها، تُوج منتخب السعودية للشباب من قبل بكأس العرب مرتين مثل المنتخب المغربي، في حين فاز منتخب مصر للشباب بتلك البطولة مرة واحدة من قبل مثل تونس والعراق.

كيف تُشاهد مباراة السعودية ومصر للشباب النهائية اليوم على كأس العرب؟

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومصر للشباب اليوم في نهائي كأس العرب 2022 تحت 20 سنة سوف تكون قنوات فضائية عربية مفتوحة، تذيع مباراة السعودية للشباب النهائية اليوم قناة الرياضية السعودية، قناة SSC السعودية، قناة أون تايم سبورت المصرية، قناة أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، والكثير من القنوات، منتخب مصر للشباب تغلب في طريقه للنهائي على المغرب والجزائر في ربع ونصف النهائي.

موعد مباراة السعودية ومصر للشباب اليوم في نهائي كأس العرب 2022

منتخب السعودية للشباب تأهل للمباراة النهائية بعد تغلبه على اليمن ثم فلسطين في ربع ونصف نهائي كأس العرب 2022، التقى المنتخبين السعودي والمصري تحت 20 سنة مؤخرًا في القاهرة وحقق المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 3-2، موعد مباراة السعودية ومصر للشباب اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في الأوقات التالية:

الساعة 7.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 8.15 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت مصر وألمانيا وفرنسا.

الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا.