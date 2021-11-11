مباراة السودان والمغرب.. تعرف على موعد الكورة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم إفريقيا

يلتقي منتخب السودان مع شقيقه منتخب المغرب مساء اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السودان والمغرب مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مباراة السودان اليوم في تصفيات كأس العالم بتوقيت السعودية والكويت وقطر والإمارات، وبتوقيت فرنسا وجرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة السودان والمغرب

حسم منتخب المغرب بطاقة التأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم في القارة الإفريقية، وستكون مباراة اليوم لتعزيز الصدارة، في حين يبحث المنتخب السوداني عن أول فوز له، تُقام المباراة على ملعب مولاي بالرباط، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة السودان والمغرب مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة النيل الأزرق السودانية، والمغربية الأولى، والرياضية المغربية.

موعد كورة السودان والمغرب اليوم في تصفيات كأس العالم

يتصدر المنتخب المغربي جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة بعد الفوز في كل مبارياته السابقة، يليه منتخب غينيا بيساو برصيد 4 نقاط، ثم غينيا برصيد 3 نقاط، ثم منتخب السودان برصيد 2-0، يذكر أن مباراة الدور الأول بين المنتخبين قد شهدت خسارة صقور الجديان بنتيجة 0-3، موعد مباراة السودان والمغرب اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت فرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 مساء بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.