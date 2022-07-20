مباراة السودان والمغرب للشباب.. تعرف على موعد المقابلة والقنوات الناقلة لكأس العرب 2022 تحت 20

بواسطة محمود عطا الله
مباراة السودان والمغرب للشباب مباراة السودان والمغرب للشباب

يلتقي منتخب السودان للشباب مع نظيره منتخب المغرب مساء يوم الجمعة 22 يوليو في الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس العرب للشباب 2022 بالسعودية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السودان والمغرب للشباب، كما نُقدم لكم موعد مقابلة منتخب المغرب تحت 20 سنة يوم الجمعة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، بتوقيت فرنسا وألمانيا وإنجلترا، بتوقيت أمريكا وأستراليا.

1 القنوات الناقلة لمباراة السودان والمغرب للشباب
2 موعد مقابلة السودان والمغرب للشباب في كأس العرب

القنوات الناقلة لمباراة السودان والمغرب للشباب

سوف تكون الفضائيات الرياضية العربية هي القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة، حيث تتمكن كل الجماهير من مشاهدة مباراة السودان والمغرب للشباب مباشرة عبر القناة السعودية الرياضية والمغربية الرياضية وغيرها من القنوات، تضم المجموعة السادسة منتخب فلسطين إلى جانب المغرب والسودان.

موعد مقابلة السودان والمغرب للشباب في كأس العرب

تُقام المباراة على ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط السعودية، يضم دور المجموعات من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة عدد ست مجموعات، يتأهل إلى الدور ربع النهائي أبطال المجموعات الست، مع أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني، موعد مقابلة السودان والمغرب للشباب في كأس العرب يوم الجمعة في الأوقات التالية:
الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.
الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.
الساعة 8 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا.
الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.
الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا.
الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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