مباراة السودان وليبيا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

يستضيف ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة المباراة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين السوداني والليبي في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم 2021، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العرب والتي تُقام في قطر ديسمبر 2021 على ملاعب كأس العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة السودان وليبيا مباشرة، كما نُقدم موعد مباراة السودان يوم السبت في البطولة العربية بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

مباراة السودان وليبيا وأهم الأخبار

قبل ساعات من موعد كورة السودان وليبيا في كأس العرب، وصلت الطائرة التي تقل المنتخب السوداني إلى العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك وصلت بعثة منتخب ليبيا، يقود المنتخب الليبي المدير الفني الإسباني المعروف كليمنتي، وسوف يلعب منتخب ليبيا مباراة السودان بدون اللاعبين المحترفين، بخصوص فندق إقامة منتخب السودان في الدوحة فقد نزل نجوم منتخب السودان في فندق كراون بلازا، يقود منتخب السودان فنيًا الفرنسي فيلود، والذي نجح في قيادة صقور الجديال للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة السودان وليبيا

خاض منتخب السودان مباراتين وديتين ضد المنتخب الزامبي الأسبوع الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم وقبل السفر لقطر، وذلك لتجهيز نجوم المنتخب لمباراة ليبيا القوية، حيث يأمل كلا المنتخبين في التأهل للنهائيات والمشاركة في البطولة الأغلى عربيًا، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة السودان وليبيا مباشرة فسوف تكون منقولة على إحدى قنوات الكأس المفتوحة.

موعد مباراة السودان وليبيا في كأس العرب

الفائز من تلك المباراة، يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العرب، حيث يلعب في المجموعة الرابعة القوية والتي تضم منتخب مصر ومنتخب الجزائر والفائز من مباراة مباراة لبنان وجيبوتي، يخوض منتخب السودان تدريباته في قطر على ملعب جامعة قطر، موعد مباراة السودان وليبيا بالبطولة العربية يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت قطر والسعودية والكويت.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت السودان وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا.

الساعة 6 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.