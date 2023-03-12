مباراة السيب والمحرق.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية الأبطال 2023

يتقابل نادي السيب العماني مع المحرق البحريني مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في مباراة الذهاب من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السيب والمحرق، وموعد مباراة السيب يوم الثلاثاء في البطولة العربية بتوقيت مسقط بسلطنة عمان، بتوقيت دبي بالإمارات، هذا وتُقام تلك المباراة في البحرين.

القنوات الناقلة لمباراة السيب والمحرق

بخصوص قنوات تذيع مباراة السيب والمحرق في ذهاب البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس الملك سلمان 2023) فسوف تكون منقولة على قنوات ssc السعودية، قنوا ت الكأس الرياضية، قنوات أبوظبي الرياضية، يذكر أن البطولة العربية للأندية الأبطال تبدأ بالدور الأول الحالي، ثم الدور الثاني، ثم دور المجموعات الذي تأهلت له مباشرة 10 أندية دون خوض الأدوار التمهيدية.

موعد مباراة السيب والمحرق في البطولة العربية

الفائز من مجموعة مباراتي الذهاب والعودة بين السيب والمحرق البحريني سوف يتأهل للدور التمهيدي الثاني ليقابل الفائز من مواجهة فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي، ثم الفائز بعد ذلك يتأهل للمجموعة الثالثة التي تضم النصر السعودي والزمالك المصري، موعد مباراة السيب والمحرق في البطولة العربية يوم الإثنين بالأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت مسقط في سلطنة عمان ودبي بالإمارات.

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والبحرين.