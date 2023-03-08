مباراة السيب والنهضة.. تعرف على موعد نهائي كأس السلطان 2023 والقنوات الناقلة

يلتقي نادي السيب مع نادي النهضة مساء اليوم الخميس 9 مارس 2023 في مباراة نهائي كأس صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السيب والنهضة اليوم، وموعد نهائي كأس السلطان 2023 بتوقيت دبي في الإمارات وبتوقيت السعودية، وبتوقيت جرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السيب والنهضة في نهائي كأس السلطان

بخصوص قنوات تذيع مباراة السيب والنهضة اليوم في نهائي كأس صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق 2023، فسوف تكون منقولة على قناة عمان الرياضية، كما تنقل المباراة قناة الكأس Two، نادي السيب حقق لقب كأس سلطان عمان من قبل 4 مرات وهو بطل النسخة الماضية عندما فاز على الرستاق 2-0، نادي النهضة يبحث عن التتويج الأول له من خلال النسخة الحالية.

موعد مباراة السيب والنهضة نهائي كأس السلطان

تُقام المباراة النهائية اليوم في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، أخر مقابلة جمعت السيب والنهضة كانت في دوري عمانتل الحالي وأقيمت في نوفمبر الماضي وكانت نتيجتها التعادل بدون أهداف، موعد مباراة السيب والنهضة في نهائي كأس سلطان عمان اليوم الخميس بالأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت مسقط ودبي الإمارات.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 10.30 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.