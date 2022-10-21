مباراة السيب وكوالالمبور الماليزي.. تعرف على موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022

بواسطة محمود عطا الله
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يحل نادي السيب العماني ضيفًا ثقيلا على كوالالمبور الماليزي في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يضع نجوم نادي السيب هدفًا وحيدًا أمامهم اليوم وهي العودة لعمان بكأس البطولة، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السيب وكوالالمبور، كما نُقدم موعد مباراة السيب في نهائي آسيا اليوم السبت بتوقيت دبي في الإمارات، بتوقيت مسقط بسلطنة عمان، بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

القنوات الناقلة لمباراة السيب وكوالالمبور الماليزي

بخصوص قنوات تذيع مباراة السيب وكوالالمبور الفريق الماليزي في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022 فسوف تكون منقولة على عدة قناة، تذيع المباراة النهائية قناة الكأس 5، قناة بي إن سبورتس آسيا، قناة أبوظبي الرياضية آسيا، فاز نادي السيب في قبل النهائي على الرفاع البحريني بنتيجة 4-0.

موعد مباراة السيب والفريق الماليزي في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

تأهل كوالالمبور الفريق الماليزي إلى النهائي بعد الفوز على بطل اوزبكستان بركلات الترجيح، في حال فوز نادي السيب اليوم، سيكون أول فريق عُماني يفوز بتلك البطولة، موعد مباراة السيب وكوالالمبور اليوم في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في الأوقات التالية:
الساعة 3 عصرا بتوقيت دبي في الإمارات وسلطنة عمان.
الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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