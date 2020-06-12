مباراة العراق القادمة في تصفيات المونديال.. أسود الرافدين ضد هونج كونج للحفاظ على صدارة المجموعة- تعرف على التفاصيل

موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة هو الموعد المرتقب من كل الجماهير العراقية والعربية ولقاء الجولة السادسة من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يحل منتخب العراق في مباراته القادمة في التصفيات ضيفًا على منتخب هونج كونج لتأكيد تفوقه على هذا المنتخب الصاعد بقوة، وللحفاظ على صدارة مجموعته، هذا وقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA استئناف مباريات تصفيات المونديال من جديد بعد فترة توقف طويلة.

موعد مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج في تصفيات المونديال 2022

تُقام مباراة العراق القادمة في تصفيات المونديال في عاصمة هونج كونج يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، يذكر أن المنتخب العراقي قد تفوق في الدور الأول على هونج كونج بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بالعراق، يتصدر منتخب العراق جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، يليه المنتخب البحريني برصيد تسع نقاط، ثم المنتخب الإيراني برصيد سبع نقاط وله مباراة، ثم يأتي في المركز الرابع منتخب هونج كونج ولديه خمس نقاط، يتذيل منتخب كمبوديا جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.