Take a fresh look at your lifestyle.


مباراة العراق القادمة في تصفيات المونديال.. أسود الرافدين ضد هونج كونج للحفاظ على صدارة المجموعة- تعرف على التفاصيل

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العراق القادمة موعد مباراة العراق القادمة في تصفيات المونديال ضد هونج كونج

موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة هو الموعد المرتقب من كل الجماهير العراقية والعربية ولقاء الجولة السادسة من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يحل منتخب العراق في مباراته القادمة في التصفيات ضيفًا على منتخب هونج كونج لتأكيد تفوقه على هذا المنتخب الصاعد بقوة، وللحفاظ على صدارة مجموعته، هذا وقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA استئناف مباريات تصفيات المونديال من جديد بعد فترة توقف طويلة.

موعد مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج في تصفيات المونديال 2022

تُقام مباراة العراق القادمة في تصفيات المونديال في عاصمة هونج كونج يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، يذكر أن المنتخب العراقي قد تفوق في الدور الأول على هونج كونج بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بالعراق، يتصدر منتخب العراق جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، يليه المنتخب البحريني برصيد تسع نقاط، ثم المنتخب الإيراني برصيد سبع نقاط وله مباراة، ثم يأتي في المركز الرابع منتخب هونج كونج ولديه خمس نقاط، يتذيل منتخب كمبوديا جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة العراق ضد هونج كونج القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 قارة آسيا

أخبار الرياضة

موعد مباراة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 آسيا

أخبار الرياضة

ما حقيقة إلغاء الدوري السعودي للمحترفين 2020؟

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة للدوري الألماني 2020.. البوندسليجا يُعيد الحياة للملاعب الأوروبية

أخبار الرياضة

حقيقة إلغاء الدوري المصري بسبب كورونا.. وزارة الرياضة تحسم الجدل

أخبار الرياضة

منهم أبو تريكة.. حازم إمام: هؤلاء أفضل مني في صناع اللعب (فيديو)

أخبار الرياضة

طرد اللاعب المصري عمر وردة من فريقه في اليونان لارتكابه مخالفات خطيرة

أخبار الرياضة

مرتضى منصور يعلن وفاة مسؤول الزراعة بنادي الزمالك بفيروس كورونا (فيديو)

أخبار الرياضة

تفاصيل وفاة أول مدرب حراس مرمى في مصر بفيروس كورونا 

أخبار الرياضة

تركي آل شيخ يتوقع انخفاض أجور اللاعبين بقيمة 50% لهذه الأسباب


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.