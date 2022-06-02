مباراة العراق وأستراليا الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022

يتقابل منتخب العراق الأولمبي مع نظيره الأسترالي يوم السبت 4 يونيو 2022 في مباراة الجولة القادمة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وأستراليا تحت 23 سنة مباشرة، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق الأولمبي يوم السبت بتوقيت الكويت والإمارات والسعودية، بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا وهولندا، بتوقيت إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأستراليا الأولمبي

منتخب العراق الأولمبي تعادل في الجولة الأولى مع شقيقه الأردني بنتيجة 1-1 ويملك الأخضر نقطة واحدة، في حين يمتلك منتخب أستراليا ثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على الكويت بنتيجة 2-0، القنوات الناقلة لمباراة العراق وأستراليا الأولمبي مباشرة هي قناة بي إن سبورتس AFC 1، قناة SSC 7 السعودية، قناة أبوظبي الرياضية آسيا.

موعد لعبة العراق وأستراليا الأولمبي

تُقام المباراة على الاستاد المركزي في طشقند (كارشي)، تلك المباراة ستكون هامة، حيث يُقابل الأولمبي العراقي فيها واحد من أقوى منتخبات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 بأوزبكستان، هذا ويجب على الأخضر العراقي تحقيق نتيجة إيجابية، موعد مباراة العراق وأستراليا الأولمبي يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت العراق والكويت والسعودية.

الساعة 5 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 3 عصرا بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج وهولندا وفرنسا.

الساعة 2 ظهرا بتوقيت لندن إنجلترا.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.