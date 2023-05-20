مباراة العراق وأوروجواي للشباب.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لكأس العالم تحت 20 سنة 2023

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره منتخب أوروجواي مساء يوم الإثنين 22 مايو 2023 في افتتاحية مباريات المجموعة الخامسة من كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي تستضيفها الأرجنتين، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوروجواي للشباب، وموعد لعبة العراق في كأس العالم تحت 20 سنة يوم الإثنين بتوقيت بغداد وألمانيا وإنجلترا وأمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوروجواي للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وأوروجواي للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة ستكون قناة بي إن سبورتس HD، هذا وتضم المجموعة الخامسة إلى جانب العراق وأوروجواي إنجلترا وتونس، مشاركة العراق للشباب ستكون الخامسة في كأس العالم، أحسن مركز للأخضر كان في نسخة 2013 بتركيا وحقق المركز الرابع.

موعد لعبة العراق وأوروجواي للشباب كأس العالم تحت 20 سنة

منتخب العراق يشارك في كأس العالم 2023 تحت 20 سنة بعدما حقق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا للشباب 2023، يشارك في البطولة 24 منتخبًا من كل قارات العالم، يضم الدور الأول ست مجموعات، موعد لعبة العراق وأوروجواي للشباب يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 11 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 10 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 9 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 4 مساء بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.