مباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي.. تعرف على موعد االلعبة والقنوات الناقلة في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

تنتظر الأولمبي العراقي مواجهة صعبة أمام نظيره الأوزبكي صاحب الملعب والجمهور مساء يوم السبت 11 يونيو 2022 في مباراة ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، حيث نستعرض معكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي مباشرة، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق تحت 23 يوم السبت في دور 8 بتوقيت العراق ودبي والسعودية، بتوقيت ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا وإسبانيا، بتوقيت إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي دور 8

منتخب أوزبكستان واحد من أقوى منتخبات البطولة، وقد تأهل لربع نهائي آسيا تحت 23 سنة بعد حسمه لصدارة المجموعة الأولى، وقد حقق نتائج كبيرة منها الفوز على قطر بنتيجة 6-0، القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي هي قناة الرابعة الرياضية عبر ريسيفر ستار لاين، وعبر تطبيقات القناة، كما ستكون منقولة على قناة أبوظبي الرياضية آسيا، قناة بي إن سبورتس AFC، قنوات الكأس، قنوات SSC السعودية.

موعد لعبة العراق وأوزبكستان الأولمبي في دور 8 كأس آسيا تحت 23

منتخب العراق الأولمبي منافس قوى على اللقب، والعراق أحد الدول المتوجة من قبل ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، وهو دائما مرشح للفوز باللقب، تأهل المنتخب العراقي لربع النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية خلف أستراليا، موعد مباراة العراق وأوزبكستان الأولمبي في دور 8 كأس آسيا تحت 23 في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا وهولندا وإسبانيا.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن إنجلترا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.