مباراة العراق وأوزبكستان للشباب.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 20 سنة 2023

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره منتخب أوزبكستان يوم السبت 4 مارس 2023 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الاولي للكأس آسيا تحت 20 سنة 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوزبكستان للشباب، ونُقدم موعد لعبة العراق تحت 20 سنة يوم السبت بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، بتوقيت جرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوزبكستان للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وأوزبكستان للشباب مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة الرابعة الرياضية، يذكر أن بطولة كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة مقامة بأوزبكستان، لذا ستكون المباراة قوية ولكن نجوم الأخضر الشاب قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، وتلك المباراة ستكون على صدارة تلك المجموعة.

موعد لعبة العراق وأوزبكستان للشباب

يتقاسم المنتخبين العراقي والأوزبكي صدارة المجموعة الأولى، لكل منتخب ثلاث نقاط، منتخب العراق تحت 20 سنة فاز في الجولة الألولى على إندونيسيا بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة فازت أوزبكستان على سوريا، موعد مباراة العراق وأوزبكستان للشباب يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 2 عصرا بتوقيت جرينتش.

الساعة 9 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.