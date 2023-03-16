مباراة العراق وأوزبكستان للشباب.. تعرف على موعد اللعبة النهائية والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 20 سنة 2023

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره المنتخب الأوزبكي مساء يوم السبت 18 مارس 2023 في المباراة النهائية من كأس آسيا تحت 20 سنة 2023، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوزبكستان للشباب، وموعد لعبة العراق تحت 20 سنة في النهائي بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان والسعودية، بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، بتوقيت جرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوزبكستان للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وأوزبكستان مباشرة فسوف تكون المباراة النهائية منقولة على قناة الرابعة الرياضية العراقية، قناة الكأس الرياضية التاسعة، قناة أبوظبي آسياا 1، قناة SSC1 السعودية، منتخب العراق فاز ببطولة كأس آسيا للشباب من قبل 5 مرات، منتخب أوزبكستان لم يحقق كأس آسيا تحت 20 من قبل ووصل مرة واحدة للمباراة النهائية وخسرها.

موعد لعبة العراق وأوزبكستان للشباب نهائي آسيا

تقابل المنتخبان العراقي والأوزبكي في دور المجموعات، حيث خسر المنتخب العراقي بنتيجة 0-1، لكن نجوم العراق قادرون على تحقيق الذهب، منتخب العراق تحت 20 تغلب في ربع النهائي على إيران بنتيجة 1-0، ثم تغلب على اليابان بركلات الترجيح، منتخب أوزبكستان تغلب في ربع النهائي على أستراليا بركلات الترجيح، ثم تغلب بنفس الطريقة على كوريا الجنوبية، موعد لعبة العراق وأوزبكستان للشباب في نهائي كأس آسيا 2023 بالأوقات التالية:
الساعة 5 مساء بتوقيت العراق والسعودية.
الساعة 6 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان.
الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.
الساعة 2 عصرا بتوقيت جرينتش.
الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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