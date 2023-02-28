مباراة العراق وإندونيسيا للشباب.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 20 سنة 2023

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره المنتخب الإندونيسي يوم الأربعاء 1 مارس 2023 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى في نهائيت كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة المقامة حاليًا في أوزبكستان، هذا ونُقدم كم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وإندونيسيا للشباب، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق تحت 20 سنة اليوم بتوقيت ألمانيا والسويد وجرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإندونيسيا للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وإندونيسيا للشباب تحت 20 سنة مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة الرابعة العراقية، تضم المجموعة الأولى إلى جانب العراق وإندونيسيا منتخبي سوريا وأوزبكستان، تُقام كأس آسيا تحت 20 سنة حاليًا في دولة أوزبكستان، وتستمر حتى 18 مارس الجاري، يشارك في البطولة 16 منتخبًا.

موعد لعبة العراق وإندونيسيا تحت 20 سنة اليوم

قسمت القرعة، المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023 تحت 23 سنة على 4 مجموعات، كل مجموعة بها أربعة منتخبات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل للدور ربع النهائي، بطل ووصيف كل مجموعة، موعد مباراة العراق وإندونيسيا للشباب يوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 3 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 4 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينتش.

الساعة 7 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.