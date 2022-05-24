مباراة العراق وإيران الأولمبي.. تعرف على موعد اللعبة الودية والقنوات الناقلة

يدخل منتخب العراق تحت 23 سنة اختبار كروي قوي عندما يستضيف مساء اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 نظيره منتخب إيران في قمة كروية ودية مرتقبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران الأولمبي الودية، التي تُقام على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، كما نُقدم موعد لعبة العراق الأولمبي الودية اليوم بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك، بتوقيت إنجلترا وفرنسا وهولندا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران الأولمبي الودية

منتخب العراق يسستعد بقيادة مديره الفني سوكوب للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 التي تبدأ بأوزبكستان في بداية يونيو القادم، جدول مباريات العراق في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 سيكون في المجموعة الثانية مع منتخبات الأردن وأستراليا والكويت، القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران الأولمبي اليوم هي القناة العراقية الرياضية، والتي تُقدم تغطية شاملة للمباراة الهامة.

موعد لعبة العراق وإيران الأولمبي تحت 23 اليوم

يغيب عن منتخب العراق تحت 23 سنة نجم رديف مانشستر يونايتد زيدان إقبال للإصابة، منتخب العراق الأولمبي يعتبر من المنتخبات المرشحة بقوة للفوز بالبطولة الآسيوية القادمة بأوزبكستان، موعد مباراة العراق وإيران الأولمبي الودية اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وهولندا وفرنسا.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت لندن بإنجلترا

الساعة 12.30 مساء بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.30 بعد منتصف اللليل بتوقيت سيدني أستراليا.