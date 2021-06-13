مباراة العراق وإيران.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب العراق مع نظيرة المنتخب الإيراني مساء يوم الثلاثاء في قمة فاصلة لحسم صدارة المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، حيث تنتظر كل الجماهير تلك المباراة والتي سوف تكون واحدة من أقوى مواجهات التصفيات الآسيوية، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران حيث ستكون منقولة على قنوات مفتوحة، كما نقدم لكم موعد مباراة العراق يوم الثلاثاء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك، وبتوقيت هولندا وبلجيكا وأمريكا وكندا.

مباراة العراق وإيران وجدول ترتيب المجموعة

قبل موعد لعبة العراق وإيران المرتقبة يوم الثلاثاء، يتصدر منتخب العراق جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا برصيد 17 نقطة، منتخب إيران يأتي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما يأتي المنتخب البحريني في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ثم هونج كونج وكمبوديا ولهما 5 و 1 نقطة على التوالي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران

تقام المباراة يوم الثلاثاء على ملعب مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين قد شهدت فوز المنتخب العراقي بنتيجة 2-1، ويبحث أسود لرافدين عن تكرار النتيجة، لكن سوف يواجهون طموح إيراني قوي وخاصة بعد عودة المنتخب الإيراني لمستواه، القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران مباشرة هي قناة العراقية الرياضية وقناة الشباب الرياضية 1، تردد قناة الشباب الرياضية على يوتلسات هو 10873 عمودي.

موعد مباراة العراق وإيران

نظام تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، يقضي بتأهل 12 منتخبًا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث يتأهل إلى هذا الدور أوائل المجموعات ماعدا منتخب قطر الذي يشارك في المونديال بوصفه البلد المستضيف، ويتأهل أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني في تصفيات المونديال بآسيا، موعد مباراة العراق وإيران يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 7.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت السويد وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.