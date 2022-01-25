مباراة العراق وإيران.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كاس العالم 2022

يلتقي منتخب العراق مع منتخب إيران مساء يوم الخميس 27 يناير 2022 على ملعب آزادي بطهران في الجولة السابعة من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران لكل الجماهير في العراق والخليج العربي وأوروبا وأمريكا، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق في تصفيات المونديال يوم الخميس بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت الإمارات والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران

تقابل المنتخبين العراقي والإيراني من قبل 26 مرة، حقق المنتخب الإيراني الفوز في 14 مباراة، فاز منتخب العراق في ست مباريات، التعادل كان حاضرًا في ست مباريات، آخر مباراة بينهما كانت في تصفيات كأس العالم الحالية وأقيمت في الدوحة وخسر منتخب العراق بنتيجة 0-3، يقود منتخب العراق الصربي بتروفيتش، وتضم بعثة الأخضر العراقي إلى إيران نجم رديف مانشستر يونايتد زيدان إقبال، القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران هي قناة ssc داخل السعودية، أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، كما ستكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.

موعد لعبة العراق وإيران في تصفيات كأس العالم

فرصة منتخب العراق الحالية في التأهل إلى كأس العالم 2022 هي المنافسة على المركز الثالث المؤهل إلى الملحق، يأتي منتخب العراق في المركز الخامس من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، منتخب إيران يتصدر جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه منتخب كوريا برصيد 14، ثم الإمارات 6، لبنان 5، سوريا 2، موعد مباراة العراق وإيران يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 5.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 2.30 عصرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 9.30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.