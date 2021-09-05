مباراة العراق وإيران.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

يتقابل منتخب العراق مع منتخب إيران مساء يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران مباشرة، حيث تترقب كل الجماهير العراقية حول العالم مشاهدة بث تلك المباراة الهامة، كما نقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنمسا، USA and Australia time، وبتوقيت كندا، وبتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران

تاريخ مواجهات العراق وإيران في لعبة كرة القدم شهد 25 مقابلة بين المنتخبين، حيث حقق منتخب العراق الفوز في ست مباريات، وحقق منتخب إيران الفوز في 12 مباراة، والتعادل كان في ست مباريات، تقابل المنتخبان في المرحلة السابقة من تصفيات كأس العالم 2022، حيث فاز منتخب العراق في الذهاب وخسر في العودة، القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران قناة الرابعة tv مع المعلق خليل البلوشي.

موعد لعبة العراق وإيران

تُقام المباراة على ملعب خليفة الدولي بالدوحة العاصمة القطرية، حيث اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم دولة قطر لاستضافة مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم، منتخب العراق ليده نقطة بعد التعادل خارج الديار مع كوريا، على حين أن المنتخب الإيراني لديه ثلاث نقاط بعد الفوز على سوريا 1-0، موعد مباراة العراق وإيران يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت قطر والعراق والسعودية.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنمسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.