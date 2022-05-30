مباراة العراق والأردن الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة

يلتقي منتخب العراق الأولمبي مع نظيره منتخب الأردن مساء الأربعاء 1 يونيو 2022 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها دولة أوزبكستان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن الأولمبي مباشرة، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق الأولمبي يوم الأربعاء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج وهولندا، وبتوقيت إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن الأولمبي

تضم المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية منتخبات العراق والأردن والكويت وأستراليا، تضم البطولة أربع مجموعات، يصعد للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن مباشرة هي قناة بي إن سبورتس AFC 1، هذا وسوف نتابع معكم في حال وجود قنوات أخرى سوف تذيع تلك المباراة المرتقبة.

موعد لعبة العراق والأردن الأولمبي تحت 23

منتخب العراق خاض تجربتين وديتين قبل السفر إلى أوزبكستان، وكانتا أمام إيران، حيث فاز منتخب إيران في الودية الأولى، قبل أن يفوز الأخضر الأولمبي في المباراة الثانية بنتيجة 3-1، موعد مباراة العراق والأردن الأولمبي اليوم الأربعاء 1 يونيو في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج وهولندا.

الساعة 6 مساء بتوقيت لندن بإنجلترا.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.