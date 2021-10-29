مباراة العراق والبحرين الأولمبي.. تعرف على موعد لعبة المنتخب والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 23

تنتظر المنتخبين العراقي والبحريني قمة مرتقبة يوم الأحد 31 أكتوبر للمنافسة على بطاقة التأهل المباشر إلى كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 التي تُقام بأوزبكستان مارس القادم، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين الأولمبي مباشرة، كما نُقدم موعد لعبة منتخب العراق الأولمبي يوم الأحد بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج، وبتوقيت جرينتش، وبتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين الأولمبي

من الجدير بالذكر أن مجموعة العراق الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23 سنة تضم ثلاثة منتخبات إلى جانب العراق تأتي البحرين مستضيفة مباريات المجموعة ومعهم جزر المالديف، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين الأولمبي فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قناة البحرين الرياضية، كلا المنتخبين العراقي والبحريني لديه ثلاث نقاط قبل قمة الأحد.

موعد مباراة العراق والبحرين الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23

تُقام المباراة على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالعاصمة المنامة بحضور جماهيري مجاني، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 بطل المجموعة، بينما ينافس الوصيف على بطاقة ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى الإحدى عشر مجموعة، موعد مباراة العراق والبحرين الأولمبي يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 7.15 مساء بتوقيت العراق والسعودية والبحرين.

الساعة 8.15 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.