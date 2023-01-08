مباراة العراق والسعودية.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لبطولة كأس الخليج 2023

يلتقي منتخب العراق مع منتخب السعودية مساء يوم الإثنين 9 يناير 2023 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة خليجي 25، نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية في كأس الخليج، كما نُقدم لكم موعد تلك المباراة الهامة بتوقيت الكويت والإمارات، بتوقيت ألمانيا والسويد وجرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق والسعودية في خليجي 2023 فسوف تكون منقولة على قناة العراقية الرياضية، قناة الكأس الرياضية، قناة الرابعة العراقية، والقنوات الرياضية السعودية، منتخب العراق لديه نقطة من التعادل مع سلطنة عمان، منتخب السعودية له ثلاث نقاط من الفوز على اليمن بنتيجة 2-0.

موعد لعبة العراق والسعودية في كأس الخليج

منتخب السعودية يشارك في خليجي 25 بالمنتخب الأولمبي ويقوده المدير الفني الوطني سعد الشهري، وهذا المنتخب هو بطل أمم آسيا 2022 تحت 23 سنة، منتخب العراق يقوده المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس وهو المدرب المساعد لمنتخب إسبانيا الأول خلال الفترة من 2018 حتى 2022، موعد العراق العراق والسعودية يوم الأثنين في كأس الخليج بالأوقات التالية:

الساعة 7.15 مساء بتوقيت العراق والكويت وقطر والسعودية.

الساعة 8.15 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 4.15 مساء بتوقيت جرينتش لندن.

الساعة 11.15 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 2.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.