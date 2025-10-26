مباراة العراق والسعودية للناشئين في بطولة غرب آسيا 2025 “الموعد والقنوات الناقلة”

يلتقي منتخب العراق للناشئين لكرة القدم مع نظيره المنتخب السعودي عصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للناشئين 2025، تلك البطولة التي تُقام في مدينة العقبة الأردنية من اليوم وتستمر البطولة حتى يوم 4 نوفمبر 2025 القادم.

لعبة العراق والسعودية للناشئين منقولة على أي قناة

سوف تكون مباراة العراق للناشئين اليوم في بطولة غرب آسيا منقولة على القناة الرسمية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم على اليوتيوب، كما سنتابع معكم هل ستكون المباراة منقولة على قناة العراقية الرياضية أو السعودية الرياضية.

موعد مباراة العراق والسعودية للناشئين اليوم:

تضم المجموعة الأولى أيضًا إلى جانب العراق والسعودية تحت 17 منتخبي الكويت ولبنان، تضم بطولة غرب آسيا للناشئين مجموعتين، يتأهل بنهاية دور المجموعات بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي، موعد مباراة العراق والسعودية للناشئين اليوم الاثنين في الأوقات التالية:

الساغعة 3 عصرًا بتوقيت السعودية.

الساعة 3 عصرًا بتوقيت العراق.

الساعة 4 مساء بتوقيت دبي.