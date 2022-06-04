مباراة العراق والكويت الأولمبي.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لكأس آسيا تحت 23 سنة 2022

يلتقي منتخب العراق الأولمبي مع نظيره الكويتي مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت الأولمبي مباشرة، كما نُقدم موعد لعبة العراق الأولمبي يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت، بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج وهولندا، بتوقيت إنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت الأولمبي

تُقام المباراة على الاستاد المركزي كارشي، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت الأولمبي مباشرة عبر قنوات مفتوحة مجانية يمكنك مشاهدة المباراة عبر تطبيق قناة الرابعة الرياضية العراقية أو قناة الرابعة الرياضية عبر رسيفر ستار لاين، تذيع لعبة العراق أيضًا قناة SSC7 السعودية، قناة أبوظبي آسيا الرياضية، قناة بي إن سبورتس آسيا 1، قنوات الكأس الرياضية.

موعد لعبة العراق والكويت الأولمبي

تلك المباراة ستكون حاسمة، منتخب العراق في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين مع الأردن وأستراليا، منتخب الكويت ليس لديه رصيد من النقاط بعد خسارته في الجولتين الماضيتين، موعد مباراة العراق والكويت الأولمبي سوف يكون في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت العراق والكويت والسعودية.

الساعة 5 مساء بتوقيت دبي، الإمارات.

الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج وهولندا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت لندن، إنجلترا.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.